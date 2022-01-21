Тело убитой девушки нашли в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

17 января в управление полиции Абайского района поступило сообщение об обнаружении тела девушки в квартире одного из домов. Подозреваемые задержаны. Ими оказались парни 18 и 19 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

После сообщения об обнаружении тела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Была установлена личность погибшей, ею оказалась 27-летняя девушка.

Осмотр тела установил наличие ножевых ранений.

Данный факт был зарегистрирован по статье 99 УК РК (Убийство). По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 18-летний и 19-летний жители Туркестанской области, которые во время допроса признали вину в совершении преступления.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области мужчина убил беременную жену и пытался выдать это за несчастный случай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952275-telo-ubitoy-devushki-nashli-v-shymkente/