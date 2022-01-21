Казахстанка судится за миллион тенге, отправленный по ошибке на чужую карту

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Необычное дело рассматривает районный суд Костанайской области: жительница Кызылорды по ошибке отправила миллион тенге на чужую карту. Жительница Костанайской области даже не знала, что на ее счет поступила большая сумма, и банк списал эти деньги за долги.

Как сообщает телеканал "Астана", истцом выступает жительница Кызылординской области. В октябре прошлого года женщина хотела отправить миллион тенге на карту своей подруги. Но ввела неправильно последние 4 цифры, и деньги ушли в Костанайскую область, к жительнице одного из поселков.

И истец, и ответчик попросили журналистов не называть имен и фамилий, а также отказались показывать лицо. Но ситуацию прокомментировали.

Как объяснила жительница поселка Аулиеколь в Костанайской области, чужой миллион она обнаружила не сразу. Банковское приложение у нее не установлено, уведомления от банка не приходили. К тому же, сразу же после того, как деньги упали, половина суммы ушла в счет погашения ее банковского долга.

"Такая сумма большая упала, если бы я знала, что деньги упали в этот день, я же как-то могла карту заблокировать, остановить это все. Мне сказали, что это все автоматически снимается, потому что вы находитесь в аресте", - пояснила женщина.

Оставшуюся половину суммы она сразу отправила хозяйке. А вот списанные банком деньги вернуть так и не удалось. Отдать из своего кармана женщина сейчас не может - она не работает, находится в декретном отпуске. Поэтому дело дошло до суда.

"В Аулиекольский районный суд поступило исковое заявление о неосновательном обогащении от жительницы Кызылординской области. Гражданское дело по исковому заявлению находится на стадии рассмотрения", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что сначала стороны пытались решить вопрос примирением, но договориться не получилось. Истец желает получить деньги немедленно, а ответчица считает, что ее вины в случившемся нет, и списанные долговые деньги хозяйке должен вернуть банк. Последнее слово за судом, он вынесет решение через несколько недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952234-kazahstanka-suditsya-za-million-tenge-otpravlennyy-po-oshibke-na-chuzhuyu-kartu-video/