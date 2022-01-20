Расследование начали в МВД после отравления военнослужащих в Нур-Султане

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Массовое отравление военнослужащих произошло в Нур-Султане. В полиции по данному факту начали досудебное расследование.

Информация об отравлении военных появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Он сообщил, что МВД расследует дело, связанное с отравлением 50 военнослужащих.

По его информации, отравившиеся военнослужащие отвечали за общественный порядок во время ЧП в столице. Журналист также сообщил, что за питание военных отвечал акимат города.

Информацию об этом деле прокомментировали корреспондентам Sputnik Казахстан в пресс-службе МВД РК.

"Центральным региональным военно-следственным управлением МВД 17 января по факту кишечного отравления военнослужащих Министерства обороны РК в городе Нур-Султан начато досудебное расследование", - сообщили в министерстве.

Дело расследуют по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952216-massovoe-otravlenie-voennosluzhaschih-proizoshlo-v-nur-sultane/