Школьникам Караганды включали порно во время онлайн-занятий

Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде школьникам во время онлайн-занятий в Zoom неизвестные демонстрировали порно и непристойные снимки. Ситуацию прокомментировали в управлении образования региона, передает корреспондент NUR.KZ.

C 17 января многие школьники Караганды и области перешли на дистанционный формат обучения. Такое решение было принято в связи с тем, что регион вошел в "красную" зону по СOVID-19.

С возобновлением Zoom-занятий последовали и жалобы от родителей. Они утверждают, что их детям на онлайн-уроках неизвестные включают порнографию, песни с нецензурной лексикой или демонстрируют непристойные картинки. Один из таких случаев произошел с учениками школы №25.

"На одном уроке ученикам включали песни с отборными матами. На другом - порно. Как на это реагировать, мы не знаем. Учителя тоже ничего сделать не могут", - жалуются родители.

Похожие случаи происходили и с учениками других школ. Об этом свидетельствуют жалобы родителей, которые периодически появляются в социальных сетях.

Между тем в управлении образования Карагандинской области не отрицают данные факты. В ведомстве сообщили, что знают о происходящем и разбираются в ситуации.

"Мы признаем, что это не единичный случай. Такие ситуации были и в других школах при проведении уроков в Zoom. Чаще всего оказывается, что ссылки на занятия, которые высылают педагоги, передают третьим лицам сами ученики.

Эти третьи лица входят в конференции под именами детей, поэтому вычислить их педагоги сразу не могут. Мы призываем родителей провести беседы с детьми и ограничить им доступ к нежелательному контенту", - отметили в ведомстве.

Напомним, аналогичные случаи в прошлом году происходили и в других городах Казахстана. Например, в Нур-Султане и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952215-shkolnikam-karagandy-vklyuchali-porno-vo-vremya-onlayn-zanyatiy/