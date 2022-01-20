Как выглядят здания полиции Алматы после штурма, показали в МВД (видео)

Департамент полиции Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz показало, как выглядят здания Департамента полиции Алматы после штурма в ночь на 6 января.

По данным МВД, в ночь на 6 января вооруженной атаке подверглись Департамент полиции Алматы, управления полиции Ауэзовского, Алмалинского, Бостандыкского, Медеуского, Жетысуского районов, а также отдел полиции при УП Алмалинского района.

По информации полицейских, нападавшие использовали автоматы, гранаты, "коктейли Молотова" и другое оружие.

Также в МВД напомнили, что в ходе обороны отдела полиции при УП Алмалинского района погибли двое полицейских.

Напомним, что ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов дал оценку действиям полицейских во время штурма департамента.

Также недавно о штурме ДП Алматы рассказывал один из полицейских, который держал оборону вместе с коллегами.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом подчеркивал, что нападение на Департамент полиции Алматы было четко спланировано, нападавшие имели специальную подготовку и экипировку.

Не так давно о штурме зданий алматинского департамента полиции рассказывала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952199-kak-vyglyadyat-zdaniya-politsii-almaty-posle-shturma-pokazali-v-mvd-video/