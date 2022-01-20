Ранее судимая школьный бухгалтер получила новый срок за хищения в детсаду в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Недавно экс-бухгалтер ясли-сада в Железинском районе получила 2 года 2 месяца лишения свободы за хищение бюджетных средств. Женщина незаконно начисляла зарплату двум своим сыновьям, которые в дошкольном учреждении не работали. Выяснилось, что ранее она уже получала срок за аналогичное преступление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент внутреннего госаудита Павлодарской области.

Необоснованное начисление бухгалтером зарплаты своим детям из средств детского сада специалисты внутреннего госаудита выявили в ходе проверки. Установлено, что финансист с января 2017 по апрель 2020 года похитила 6,5 миллионов тенге.

На днях Железинский районный суд вынес экс-бухгалтеру приговор, признав ее виновной. Судом ей назначено лишение свободы сроком на 2 года и 2 месяца.

При этом в департаменте внутреннего госаудита отмечают, что это не первая судимость бывшего финансиста.

"Ранее она была осуждена приговором Железинского районного суда за аналогичное уголовное правонарушение к 2 годам лишения свободы.

За период с января 2015 по декабрь 2018 года в Захаровской основной общеобразовательной школе она произвела необоснованное зачисление денежных средств на личный карт-счет директору, себе и двум своим сыновьям, не работавшим в данном учреждении, около 5 миллионов тенге", - сообщили в департаменте внутреннего госаудита Павлодарской области.

По этому же уголовному делу проходил и другой факт. Бухгалтер также в период с мая 2016 по декабрь 2018 года перевела себе и своим сыновьям 3 млн тенге со счета еще одной школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952194-ranee-sudimaya-shkolnyy-buhgalter-poluchila-novyy-srok-za-hischeniya-v-detsadu-v-pavlodarskoy-oblasti/