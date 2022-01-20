Оператора ударили молотком, кассиру угрожали ножом: разбой на АЗС попал на видео в Актобе

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Разбойное нападение на АЗС попало на видео в Актобе. Подробности инцидента озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 19 января в 03.00 часов на автозаправочную станцию по проспекту Санкибай батыра в Актобе зашли двое неизвестных.

Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, они похитили сотовый телефон и деньги из кассы в сумме более 100 тысяч тенге. Прихватив с собой еще и несколько пачек сигарет, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские по "горячим следам" задержали двоих подозреваемых и изъяли у них похищенное имущество.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Задержанные помещены под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952179-operatora-udarili-molotkom-kassiru-ugrozhali-nozhom-razboy-na-azs-popal-na-video-v-aktobe/