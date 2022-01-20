У астанчанина украли мобильный телефон, пока он спал

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Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже имущества из жилых помещений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В общежитии по улице Бейбитшилик была совершена кража. Грабитель зашел в здание и стал искать комнаты с незапертыми дверьми. Сообщается, что он намеренно проходил по коридорам, дергая за ручки всех дверей.

В одной из комнат, дверь которой оказалась не заперта, злоумышленник обнаружил спящего человека и забрал его мобильный телефон, лежавший на видном месте.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, который признался, что совершил эту кражу и сдал награбленное в ломбард. В отношении задержанного заведено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские расследуют возможную причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

Также Департамент полиции напоминает, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность. Жильцам полицейские рекомендуют быть аккуратными, не оставлять двери открытыми или устанавливать дверные цепочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952115-u-astanchanina-ukrali-mobilnyy-telefon-poka-on-spal/