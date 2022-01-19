750 тыс. тенге за вакансию учителя в школе отдала мошеннице жительница Мангистауской области

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В Мангистауской области мошенница получила три с половиной года тюрьмы за попытку "продать" место учителя в местной школе за 750 тыс. тенге.

Как передает телеканал "Астана", осужденная пообещала знакомой устроить ее педагогом в школу в любом желаемом районе. За свои "услуги" она запросила 750 тыс. тенге.

Потерпевшая - молодой специалист - отдала нужную сумму, однако не получила работу, поэтому и решила пойти в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество". Выяснилось, что осужденная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

"Подсудимая полностью признала вину, выразила сожаление о своем поступке и просила у потерпевшей прощения. Она также просила суд не назначать ей строгого наказания.

Приговором суда женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - сообщил судья Мунайлинского района Берик Утеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952030-750-tys-tenge-za-vakansiyu-uchitelya-v-shkole-otdala-moshennitse-zhitelnitsa-mangistauskoy-oblasti/