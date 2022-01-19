Суд продлил арест алматинскому стрелку

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Арест еще на один месяц продлили подозреваемому по делу о трагедии в Акбулаке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда Алматы.

Под стражей подозреваемый будет находиться минимум до 20 февраля.

"Постановлением следственного суда ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено продлить срок содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении гражданина Д.", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, трагедия в алматинском Акбулаке произошла 20 сентября: мужчина открыл стрельбу по полицейским и судоисполнителю, которые пришли исполнить судебное постановление о выселении его и его семьи из частного дома. На месте погибли пять человек, двое из которых - полицейские. Их наградили медалями посмертно.

Вскоре после этого о мотивах преступления стрелка рассказала его супруга.

Также ситуацию прокомментировали в банке, а в суде рассказали как о выселении семьи, так и о долгах мужчины.

Позже о произошедшем высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также он наградил орденами погибших стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952009-sud-prodlil-arest-almatinskomu-strelku/