Предполагаемых мародеров с крадеными смартфонами задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Четверых предполагаемых мародеров задержали сотрудники полиции в Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Они были задержаны в микрорайоне "Айгерим-2" сотрудниками УП Медеуского района. Подозреваемые снимали жилье. Самому старшему из задержанных 29 лет, младшему - 24 года.

У них нашли 22 украденных смартфона.

По версии полиции, в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и совершила кражу телефонов различных марок.

Фото подозреваемых: Polisia.kz

Отмечается, что они сознались в содеянном.

По информации правоохранителей, все задержанные приехали в город из Алматинской области. В настоящее время личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951915-predpolagaemyh-maroderov-s-pohischennymi-telefonami-zaderzhali-v-almaty/