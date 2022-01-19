Похищенное во время беспорядков оружие нашли в гараже жителя Тараза (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Житель Тараза хранил в гараже оружие, похищенное во время беспорядков. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан 24-летний житель Тараза, который хранил оружие в одном из гаражных кооперативов.

Молодой человек признался, что похитил оружие во время массовых беспорядков, после чего спрятал его в яме гаража, чтобы в дальнейшем продать.

Всего у подозреваемого изъято 10 пистолетов Макарова, 4 автомата Калашникова и 2 гранаты.

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Проводится работа по установлению причастности мужчины к другим преступлениям при массовых беспорядках в Таразе.

Ранее городская полиция сделала заявление в связи с появившимися в соцсетях призывами к митингам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951896-pohischennoe-vo-vremya-besporyadkov-oruzhie-nashli-v-garazhe-zhitelya-taraza-video/