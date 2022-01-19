Житель Байконура разделся на камеру перед девушкой и стал жертвой шантажа

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Байконура стал жертвой вымогательства и шантажа, поддавшись на уговоры виртуальной знакомой раздеться на камеру. Об этом сообщили в прокуратуре комплекса, передает Sputnik Казахстан.

В ведомстве рассказали, что житель Байконура в интернете познакомился с девушкой. Сначала они переписывались, а потом собеседница предложила мужчине созвониться по видеосвязи.

"В дальнейшем, уже на камеру, она обнажилась, предложив собеседнику сделать то же самое. А после того, как тот согласился и выполнил просьбу злоумышленницы, сеанс видеосвязи был прерван", - сообщили в прокуратуре.

Через некоторое время с мужчины стали требовать перевести деньги на определенный счет, угрожая выложить его видео в обнаженном виде в Сеть.

В общей сложности потерпевший перевел неустановленной девушке более 23 тыс. рублей (130 тыс. тенге). Поняв, что шантаж не прекратится, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Проводится расследование.

В надзорном органе отметили, что этот случай в городе не первый.

"В этой связи гражданам лучше проявлять осторожность и благоразумие в процессе виртуального общения с малознакомыми лицами", - предупредили в прокуратуре комплекса "Байконур".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951868-zhitel-baykonura-razdelsya-na-kameru-pered-devushkoy-i-stal-zhertvoy-shantazha/