Мужчина убил беременную жену и пытался выдать это за несчастный случай в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Успенского района задушил свою супругу после конфликта, возникшего на почве ревности. Произошло преступление в апреле 2021 года. Признаваться в убийстве мужчина не стал, а решил выдать все за несчастный случай, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о смерти беременной женщины поступило от медиков. Прибыв на место, стражи порядка заподозрили, что скончалась она не без помощи посторонних.

Мать погибшей рассказала, что рано утром проснулась от криков зятя. Забежав в комнату, увидела дочь на полу, а ее супруг делал искусственное дыхание.

Сам мужчина прибывшим врачам пояснил, что жена внезапно стала задыхаться, он же принялся ее спасать.

"При проведении расследования полицейские вскрыли пол в комнате, состоящий из досок. Были обнаружены частицы крови, а также раствор хлорсодержащего вещества. Это указывало на то, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что между супругами произошел конфликт из-за ревности. Мужчина схватился за горло жены и задушил ее. Затем белизной отмыл пятна крови с пола.

Вина подсудимого была доказана. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. У погибшей остались двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951856-muzhchina-ubil-beremennuyu-zhenu-i-pytalsya-vydat-eto-za-neschastnyy-sluchay-v-pavlodarskoy-oblasti/