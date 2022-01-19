Мужчина разгромил супермаркет в Атырау (видео)

Фото: polisia.kz

В Атырау мужчина устроил страшный погром в супермаркете. Подробности инцидента сообщаются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

16 января около 00.00 часов 31-летний мужчина, разбив окно одного из супермаркетов города, проник внутрь, устроил погром и разбросал продукты.

Объекту предпринимательства был причинен материальный ущерб.

В торговой точке сработала сигнализация. На место происшествия сразу прибыли полицейские и задержали жителя Атырау.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 24-188 УК РК "Покушение на кражу". Сейчас он находится под административным арестом. Сумма ущерба устанавливается.

Кроме того, горожанину предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения по ст.476 КоАП РК.

Отмечается, что мужчина с 2013 года состоит на наркологическом учете. По предварительным данным, он проник в супермаркет в поисках психотропных веществ. На момент совершения преступления был трезв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951847-muzhchina-razgromil-supermarket-v-atyrau-video/