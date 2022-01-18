Участники беспорядков избили и сбросили с моста солдата в Атырау

Беспорядки в Атырау. Кадр из видео: соцсети

5 января в Атырау возле здания областного акимата проходили столкновения между митингующими и силами правопорядка. Пострадали полицейские и военнослужащие. Одного из них сбросили с центрального моста, передает "Ак Жайык".

По официальным данным, травмы получили 49 полицейских и 28 военнослужащих Национальной гвардии. Один из них - 18-летний солдат. Его избили и сбросили с моста.

По словам гвардейца, сам он родом из Туркестанской области, призвался 7 месяцев назад.

"По приказу мы выдвинулись к областному акимату. Там была толпа, некоторые были агрессивно настроены, вытаскивали солдат из строя и били. Другие призывали не делать этого, но их не слушались. Эти столкновения распространились в сторону центрального моста.

Меня лично избивали, кажется, шестеро. Я попытался отступить, за мной гнались, когда я оказался в начале центрального моста, сбросили примерно с 6-метровой высоты. Упав на лед, я потерял сознание", - вспоминает рядовой.

Позже он очнулся в шоковом состоянии, смог подняться и выйти на дорогу, где поймал такси и доехал до воинской части. Оттуда парня сразу отправили в больницу.

"Врачи сказали, что если бы не бронежилет и каска, то погиб бы или остался калекой. В больнице прошел лечение, сейчас чувствую себя более или менее нормально", - сообщил гвардеец.

Напомним, ранее сообщалось, что 49 человек пострадали, один погиб в беспорядках в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951775-uchastniki-besporyadkov-izbili-i-sbrosili-s-mosta-soldata-v-atyrau/