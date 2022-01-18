9 мужчин задержали за незаконную охоту на рысей и косуль в Павлодарской области

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9 мужчин охотились на рысей и косуль в Павлодарской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Их задержали в Баянаульском районе в территории Кызылтауского сельского округа. Среди задержанных трое алматинцев.

У мужчин изъяли две шкуры рыси и одну тушу косули.

"Установлено, что случай произошел 2 января. Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август месяц 2022 года", - пояснили в ДП региона.

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

В прошлом году природоохранными полицейскими выявлен 481 факт незаконной охоты.

Стражи порядка напомнили, что для проведения охоты необходимо при себе иметь соответствующие документы на охотничье оружие, охотничий билет, путевой лист, в котором указано на какой вид, в каком районе будет проводиться охота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951703-9-muzhchin-zaderzhali-za-nezakonnuyu-ohotu-na-rysey-i-kosul-v-pavlodarskoy-oblasti/