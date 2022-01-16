Складывали украденное в мешки из-под мусора: предполагаемые мародеры задержаны в Алматы (видео)

Задержанные. Кадр из видео: Polisia.kz

Квартиру, где хранили украденные вещи, обнаружили полицейские Ауэзовского района Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Предполагается, что данная квартира стала складом временного хранилища вещей, что были добыты преступным путем. Стражи порядка задержали пятерых человек (двух парней и трех девушек). Младшему из задержанных 19 лет, старшему – 28 лет. Все задержанные прибыли в Алматы из других регионов страны.

Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме “Азия Парк”. По информации стражей порядка, подозреваемых интересовали обувь, одежда и женские аксессуары.

Сообщается, что они складывали похищенное в мешки из-под мусора. А уже дома с помощью плоскогубцев принялись срывать с одежды магнитные бирки.

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951366-skladyvali-ukradennoe-v-meshki-iz-pod-musora-predpolagaemye-marodery-zaderzhany-v-almaty-video/