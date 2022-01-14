"Была матерью троих детей": россиянка погибла во время беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Таразе. Фото: NUR.KZ

Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Таразе. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в Казахстане в Facebook.

В ведомстве отметили, что в Генеральное консульство России в Алматы поступила информация о том, что в Таразе во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей 1995 года рождения.

Преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место работы.

Генконсульство России в Алматы связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими.

Направлено обращение к руководству Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей.

В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье женщины материальной помощи.

"Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона.

Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжелое для них время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в акимате Жамбылской области сообщили, что в ходе беспорядков погибли 15 человек. Также стало известно, что в регионе уничтожили 10 вооруженных преступников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951238-byla-materyu-troih-detey-rossiyanka-pogibla-vo-vremya-besporyadkov-v-kazahstane/