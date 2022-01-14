Фото разыскиваемых за тяжкие преступления распространила полиция Актюбинской области

Алпамыс Мирманов (слева) и Фарух Салыков (справа). Фото: ДП Актюбинской области

Департамент полиции Актюбинской области распространил ориентировку на розыск двух мужчин за совершение особо тяжких преступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается уголовный преступник Алпамыс Мирманов 29.10.1970 года рождения.

Также за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Фарух Салыков 26.05.1993 года рождения", - сообщили в ДП Актюбинской области.

В ведомстве попросили при наличии какой-либо информации о них обращаться по адресу: город Актобе, улица братьев Жубановых, 271 "А". Контактные телефоны: 102, 8 776 546 66 66, 8 701 380 80 30, 8 775 735 79 78, 8 776 765 24 44.

В ДП гарантируют анонимность и вознаграждение за полезные сведения.

Также в пресс-службе уточнили, что розыск не связан с январскими событиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951163-foto-razyskivaemyh-za-tyazhkie-prestupleniya-rasprostranila-politsiya-aktyubinskoy-oblasti/