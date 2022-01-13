"Взял себе оптом": жена наркомана доказывает, что он купил крупную партию не на продажу в Павлодаре

Татьяна Джалолова. Фото: NUR.KZ

Жительница Павлодара уверяет, что ее супруг - запасливый человек, он купил 300 граммов наркотиков не для того, чтобы затем продавать, а исключительно для личного употребления. Якобы таким образом удается сэкономить деньги. В полиции же в эту версию не верят и вменяют тяжкую статью, передает корреспондент NUR.KZ.

Со своим нынешним супругом Татьяна уже несколько лет. Говорит, что мужчина употреблять наркотики начал давно, не раз пытался завязать, но пока тщетно.

15 ноября 2021 года отправился продавать машину, по крайней мере, так сказал жене. В итоге его в тот день задержали оперативники с партией психотропных веществ.

"Мой муж, не буду скрывать, употребляющий человек, зависимый. Получается, взял себе наркотики оптом. Это считается особо крупным размером. На машине его задержали, оперативные сотрудники вменили изначально ч.2 ст.296 УК РК, то есть без цели сбыта. Когда дело уже попало к следователю, его переквалифицировали на ч.3 ст.297, потом добавили пункты 1, 3, то есть для сбыта в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - говорит супруга задержанного Татьяна Джалолова.

По словам женщины, экспертиза показала, что ее муж действительно наркозависимый. Но доказывать следователям свою правоту практически нереально. Вся загвоздка именно в общем весе изъятого психотропного вещества.

"15 ноября 2021 года в ходе обыска у жителя Павлодара изъяты вещества, которые, согласно результатам судебной экспертизы, являются наркотическими средствами синтетического происхождения весом более 300 гр. и 1,2 гр. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч.3 п.3 УК РК", - ответил на запрос первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Татьяна Джалолова надеется доказать, что муж не хотел продавать наркотики, чтобы его не отправляли в колонию на длительный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950934-vzyal-sebe-optom-zhena-narkomana-dokazyvaet-chto-on-kupil-krupnuyu-partiyu-ne-na-prodazhu-v-pavlodare/