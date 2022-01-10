Около 500 человек задержали за нарушение комендантского часа в Павлодарской области

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Комендатура Павлодарской области обновила данные по задержанным за нарушение комендантского часа в регионе, передает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Так, по данным ведомства, на момент написания данных строк известно о 479 гражданах и 242 автомобилях, задержанных за нарушение комендантского часа.

Кроме того, из-за отсутствия разрешения на перемещение въезд и выезд из региона на блокпостах не смогли осуществить 417 авто и 1044 гражданина.

Отмечается, что в области усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Загородные трассы патрулируют сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области по состоянию на 10 января задержали уже 431 подозреваемого в участии в беспорядках, погромах и мародерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950326-okolo-500-chelovek-zaderzhali-za-narushenie-komendantskogo-chasa-v-pavlodarskoy-oblasti/