Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене

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Задержаны директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене и глава центра электронных торгов по сжиженному газу. Об этом сообщает государственный телеканал "Казахстан".

Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и главы электронной торговой площадки по факту необоснованного завышения цен на газ.

Отмечается, что крупное предприятие поставляет природное топливо в значительную часть страны и обеспечивает Мангистаускую область.

Напомним, в конце 2021 года водители из Мангистау стали жаловаться на подорожание и очереди за сжиженным газом. Позже люди вышли на улицы и выразили недовольство.

Президент Казахстана дал поручение правительству разобраться в ситуации. В регион 4 января прибыла комиссия. Стоимость топлива снизили до 50 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949824-zaderzhan-direktor-gazopererabatyvayuschego-zavoda-v-zhanaozene/