Двух майоров полиции взяли под стражу в зале суда и лишили званий в Экибастузе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники миграционной полиции получили от предпринимателя 200 тысяч тенге, пообещав не составлять административный протокол. При этом отметили, что если бизнесмен откажется, то сумма штрафа будет в три раза больше, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузского городского суда.

В материалах дела указано, что в марте 2021 года и.о. начальника отдела и старший инспектор миграционной службы, находясь в здании управления полиции Экибастуза, потребовали с представителя одного из ТОО 200 тысяч тенге.

"Пояснили, что в противном случае указанное ТОО будет подвергнуто административному взысканию в виде штрафа на сумму более 600 000 тенге по статьям 517, 518 и 519 КоАП РК", - говорится в приговоре Экибастузского городского суда.

Статьи касаются незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

Спустя пару дней представитель фирмы передал требуемую сумму. После того, как деньги оказались на подоконнике одного из кабинетов УП Экибастуза, к обыску приступили сотрудники управления собственной безопасности ДП Павлодарской области.

В судебном заседании оба уже экс-сотрудника полиции вину не признали. Более того, административный протокол в отношении ТОО все же был составлен. Несмотря на оправдания, суд пришел к выводу, что вина майоров доказана.

Приговором суда оба получили по 7,5 лет лишения свободы, их взяли под стражу в зале суда. Специальных званий их лишили, однако пока вердикт в законную силу не вступил. Оба экс-сотрудника пытаются обжаловать решение в областном суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949717-dvuh-mayorov-politsii-vzyali-pod-strazhu-v-zale-suda-i-lishili-zvaniy-v-ekibastuze/