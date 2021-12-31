Крупную партию "синтетики" изъяли у жителя Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Предполагаемого сбытчика синтетических наркотиков задержали стражи порядка Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

29-летнего мужчину задержали в центре города. По информации полицейских, в результате было изъято 25 свертков с психотропным веществом.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов отметил, что внимание стражей порядка привлек мужчина, который вел себя подозрительно.

"Он постоянно оглядывался, останавливался. При проверке документов фигуранта начала бить дрожь. На вопрос, есть ли у него запрещенные препараты, молодой мужчина сразу сознался, что в квартире знакомой он спрятал свертки с синтетическим веществом “скорость”. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 25 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом", - пояснил Алмагамбетов.

После проведения судебно-химической экспертизы было установлено, что в свертках находилось запрещенное психотропное вещество общим весов 18,5 граммов. Как отметили в полиции, это является крупной партией.

Задержанного алматинца водворили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949508-krupnuyu-partiyu-sintetiki-izyali-u-zhitelya-almaty/