Подозреваемых в краже канализационных люков задержали в Алматы

Фото задержанных: polisia.kz

Серию краж канализационных люков раскрыли алматинские полицейские, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По версии стражей порядка, к четырем эпизодам краж крышек оказались причастны трое уроженцев Алматинской области. Самому младшему из задержанных 25 лет, старшему – 33 года.

Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев сообщил, что подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения во время одной из краж.

Молодые люди сознались в содеянном.

"Роли были распределены заранее: один водитель, он же был на подстраховке и предупреждал об опасности, еще двое непосредственно снимали люки. Похищенные крышки подельники сдавали в пункт приема металла, а вырученные деньги делили и тратили на личные нужды", - сообщил Утебаев.

Оставшиеся канализационные люки изъяты и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены на прежние места, пообещали в полиции.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949501-podozrevaemyh-v-krazhe-kanalizatsionnyh-lyukov-zaderzhali-v-almaty/