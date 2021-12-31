Подпольное казино нашли и ликвидировали в Кызылорде

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30 декабря кызылординские полицейские совместно с сотрудниками областной прокуратуры обнаружили в центре города подпольное казино, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По факту обнаружения казино было начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 УК РК ("Организация незаконного игорного бизнеса").

Начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан рассказал, что в рамках расследования дела были найдены и задержаны двое жителей Кызылорды. Сейчас полицейские ищут их сообщников.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде штрафа до 5000 МРП (с 1 января 2022 года - 15 315 000 тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1200 часов, ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949497-podpolnoe-kazino-nashli-i-likvidirovali-v-kyzylorde/