Бывший продюсер CNN оказался под подозрением в преступлении против детей

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Бывшего работника телеканала CNN подозревают в преступлениях против детей, передает NBC News.

Бывший продюсер Рик Сэлибай уволился более двух недель назад. В отношении него начато расследование полицией города Фэйрфакс, штат Вирджиния.

Личности потерпевших и другие подробности, включая информацию о том, что привело к расследованию, не раскрываются.

"Хоть в конечном итоге мы и будем прозрачны в наших выводах, защита личной жизни и безопасности потерпевших и свидетелей, а также поддержание целостности нашего уголовного расследования имеют первостепенное значение", - сообщил представитель Департамента полиции.

Это не первый раз, когда работник CNN попадает в подобный скандал. Совсем недавно ФБР арестовало экс-продюсера телеканала Джона Гриффина.

Его обвинили в растлении малолетних. В период с апреля по июль он переписывался с матерями несовершеннолетних девочек. Одной из них, у которой были две дочери девяти и 13 лет, он перевел три тысячи долларов для перелета из их города в его. Когда женщина вместе с одной из своих девочек приехала к нему в дом, он склонил несовершеннолетнюю к незаконной половой связи.

Гриффину грозит от 10 лет до пожизненного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949482-byvshiy-prodyuser-cnn-okazalsya-pod-podozreniem-v-prestuplenii-protiv-detey/