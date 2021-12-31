Серию краж автомобильных зеркал раскрыли в Алматы

Автозеркала. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж автомобильных зеркал, передает официальный медиа-портал Polisia.kz.

Как указали в полиции, следствие уже доказало причастность задержанного к 11 случаям краж автомобильных зеркал.

Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов уточнил, что по каждому из этих фактов были открыты уголовные дела, которые позже объединили в одно производство.

Подозреваемого задержали по месту проживания. Полицейские нашли у него похищенные с иномарок автозеркала, которые были приготовлены к продаже.

Автозеркала. Фото: polisia.kz

"Мужчина совершал кражи в ночное время во дворах жилых домов. Продавал их по цене ниже рыночной. Специализировался фигурант, в основном, на автомашинах Toyota, Lexus и Mercedes", - уточнил Мулинов.

Отмечается, что подозреваемый не имел постоянного места работы на момент задержания, а также недавно вышел на свободу из тюрьмы.

"Но должных выводов сделать, видимо, не смог. Перспектива легкой наживы была сильнее. На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, получена санкция на арест.

Он будет проверяться на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города", - резюмировал начальник отдела полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949448-seriyu-krazh-avtomobilnyh-zerkal-raskryli-v-almaty/