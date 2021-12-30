Кредит на 1 млн тенге оформили мошенники на жителя Степногорска

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Житель Степногорска стал жертвой мошенников - на мужчину оформили кредит на сумму 1 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сразу 2 сообщения о мошенниках поступили в УП города Степногорска и ОП Аршалынского района 27 декабря.

Как оказалось, в обоих случаях неизвестные, представившись менеджерами одного из банков второго уровня, обманным путем оформили кредиты на потерпевших. В первом случае - на сумму свыше 1 млн тенге, а во втором - на 726 тыс. тенге.

По обоим фактам начато расследование по статье "Мошенничество". Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

В полиции предупредили, что кредитные мошенники придумывают различные схемы, позволяющие выкрасть персональные данные казахстанцев. Эти данные злоумышленники используют в своих целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949379-kredit-na-1-mln-tenge-oformili-moshenniki-na-zhitelya-stepnogorska/