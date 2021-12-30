Четверых организаторов финпирамид осудили в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Следственное управление города Алматы завершило производство по четырем уголовным делам, связанным с финпирамидами, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным правоохранителей, в общей сложности от преступной деятельности осужденных пострадало почти 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге.

Одним из осужденных стал гражданин Л. 1988 года рождения. Как установил суд, с февраля 2017 года по август 2018 года мужчина с целью совершения мошеннических действий создал ТОО "LS inc". Отмечается, что действовал он с группой лиц и убеждал пострадавших передавать ему деньги для дальнейшего получения прибыли через ставки на результаты спортивных игр.

При этом, как отметили в полиции, осужденный ложно гарантировал своим "клиентам" возврат вложенных денежных средств в полном объеме и якобы без каких-либо рисков.

"С целью большего обогащения гражданин "гарантировал", что проценты с вложенных денежных средств получать будет можно в любое время, различными способами: путем перевода на карту, банковский счет либо в офисе.

По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 000 тенге", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Суд Алмалинского района приговорил Л. к 6,5 годам лишения свободы.

Кроме того, в производстве следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки А. Она, как установило следствие, посредством соцсетей объявила об открытии инвестиционного проекта.

"Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты", - рассказали в полиции Алматы.

Таким образом, вкладчики перечисляли А. и другим лицам денежные средства для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем, перечислив денежные средства, так и не получили прибыль.

"Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", – резюмировал Абдрахманов.

О деятельности других осужденных в полиции не сообщили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949361-chetveryh-organizatorov-finpiramid-osudili-v-almaty/