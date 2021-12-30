Руководитель школы брала деньги при приеме на работу в Актобе

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В Актобе за взятки осудили и.о. директора школы №71. Следствие установило, что руководитель брала брала деньги при приеме на работу, передает "Диапазон".

В материалах дела указывается, что исполняющая обязанности директора школы №71 получила сначала взятку в 200 тысяч тенге, а потом еще 100 тысяч тенге у актюбинцев, которые собирались устроиться на работу в учебное заведение.

В пресс-службе суда пояснили, что подсудимая признала вину частично.

Санкция ст.366 ч.3 п.4 УК РК (Получение взятки) предусматривает наказание в виде штрафа в размере 60-70-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

В итоге суд признал женщину виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы. Также она больше не сможет работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949313-rukovoditel-shkoly-brala-dengi-pri-prieme-na-rabotu-v-aktobe/