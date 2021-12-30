Осужденным за пытки и смерть заключенного сотрудникам колонии ужесточили наказание в ВКО

Погибший Андрей Кондратенко. Фото: YK-news.kz

Апелляционная коллегия рассмотрела дело о пытках и гибели заключенного в одной из колоний Восточно-Казахстанской области. Четверым из семи осужденных наказание было ужесточено, передает YK-news.kz.

Заключенный Андрей Кондратенко скончался после пыток в учреждении ОВ 156/2 летом 2019 года.

Суд первой инстанции установил, что смерть наступила в результате удушения, когда осужденного топили в тазу. Потом сотрудники колонии перенесли тело в дисциплинарный изолятор, где имитировали самоубийство.

По приговору шестеро человек были признаны виновными в пытках, приведших к смерти человека.

После рассмотрения апелляции троим сотрудникам колонии, ранее осужденным к 5 годам лишения свободы, суд второй инстанции ужесточил наказание. Они получили по 6 лет заключения.

В отношении троих остальных приговор был оставлен без изменения. Это трое офицеров, непосредственно топившие Андрея Кондратенко, двое из которых получили по 8 лет лишения свободы, еще один - 7 лет.

Также гособвинение потребовало признать майора юстиции, конфликт с которым послужил причиной расправы над заключенным, виновным в пытках наравне с остальными бывшими коллегами.

Ранее он был оправдан по статье 146 УК РК (Пытки) в связи с тем, что отсутствовал в помещении в момент смерти осужденного. Суд второй инстанции ужесточил наказание. Он в совокупности получил 9 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949276-osuzhdennym-za-pytki-i-smert-zaklyuchennogo-sotrudnikam-kolonii-uzhestochili-nakazanie-v-vko/