Жителя Талдыкоргана уличили в развращении падчерицы

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Исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев в ходе заседания мажилиса озвучил результаты мониторинга информационного пространства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Дюсетаев, власти постоянно проводят анализ сети Интернет для выявления и проверки информации, связанной с развращением детей, суицидальными играми и пропагандой культа жестокости.

"С начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-ресурсов, среди которых (выявлены такие нарушения, как - прим. ред.): порнография, наркопреступления, деятельность интернет-казино, финансовые пирамиды, другие мошеннические схемы, а также суицид, продажа оружия и другие.

Сведения (об этих сайтах - прим. ред.) внесены в информационную систему "Кибернадзор" для блокирования доступа на территории Казахстана. В настоящее время заблокировано 5736 ресурсов, остальные находятся на стадии проверки", - сообщил спикер.

Он также добавил, что особое внимание уделяется выявлению преступлений, совершаемых в отношении детей и несовершеннолетних.

"В феврале этого года выявлен факт развращения малолетнего ребенка 2007 года рождения. Установлен пользователь мессенджера, который вел с ней переписку на интимные темы и направлял порнографические фото и видеоматериалы. Уголовное дело было направлено в суд, задержан 24-летний житель города Алматы.

В ноябре, буквально месяц назад, мы выявили 12-летнюю девочку из Талдыкоргана, которая сообщила о намерении совершить суицид из-за того, что к ней пристает отчим. Мы отработали и задержали ее отчима, который на протяжении трех лет занимался развращением падчерицы", - резюмировал Дюсетаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948939-zhitelya-taldykorgana-ulichili-v-razvraschenii-padcheritsy/