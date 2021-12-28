Замакима оштрафовали на 14 млн тенге в Туркестанской области

Айкен Темір. Фото: gov.kz

Вынесен приговор в отношении заместителя акима Байдибекского района Туркестанской области. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

27 декабря приговором Каратауского районного суда Шымкента заместитель акима Байдибекского района Туркестанской области Айкен Темір был признан виновным по ст.190 ч.3 п.2 УК РК (Мошенничество).

Чиновника приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Заместителя акима обвиняли в получении 1 млн тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление средств по договору строительства фронт-офиса на сумму более 22 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948880-zamakima-oshtrafovali-na-14-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/