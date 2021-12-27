Двоих вандалов, "игравших" на детской площадке, нашли в Алматы (видео)

Подозреваемые. Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

Замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов рассказал о раскрытом недавно случае вандализма в одном из дворов в Алмалинском районе. Об этом полицейский сообщил в своем официальном Telegram-канале Abdrakhmanov LIVE.

Абдрахманов опубликовал видео, снятое на камеру наружного видеонаблюдения. В кадре можно заметить двоих мужчин, которые занимались порчей снарядов на детской площадке в одном из дворов.

Как рассказал замглавы ДП, проверку данного факта поручили сотрудникам ОП при УП Алмалинского района.

Правонарушителей удалось найти и задержать, ими оказались граждане 1992 и 1997 годов рождения.

На них составили протоколы по статье 434 КоАП РК, после чего все собранные материалы по делу были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948771-dvoih-vandalov-igravshih-na-detskoy-ploschadke-nashli-v-almaty-video/