19-летний парень попытался напасть на королеву Елизавету II

Королева Елизавета II. Фото: Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images

Проникнувший на территорию Виндзорского замка заявил знакомым, что собирался убить королеву Великобритании, передает The Sun.

В минувшую субботу, во время празднования Рождества, 19-летний мужчина с арбалетом пробрался на территорию Виндзорского замка. Сообщается, что в это время некоторые из членов королевской семьи, включая саму Елизавету II, находились там.

За 24 минуты до своего ареста парень, предположительное имя которого Джасвант Сингх Чайл, разослал сообщение всем в Snapchat о том, что собирается убить британскую королеву.

"Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету, главу королевской семьи", - сказал парень на видео.

К счастью, его задержали вооруженные офицеры в 500 метрах от личных покоев Елизаветы II.

Оказывается, что Чайл перелез через колючее ограждение с помощью веревочной лестницы.

Свои поступком он якобы пытался отомстить за тех, кто погиб во время Амритсарской бойни в 1919 году. Известно, что во время этого события мирные жители в индийском штате Пенджаб были расстреляны войсками британской империи.

Чайл заявил, что является индийским ситхом и совершает поступок ради униженных и подверженных дискриминации по расовому признаку.

После ареста 19-летнего парня передали медикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948753-19-letniy-paren-popytalsya-napast-na-korolevu-elizavetu-ii/