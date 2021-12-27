54 млн тенге перевел на свой счет сотрудник детского сада в Жамбылской области

Кадр из видео: АФМ РК

Факт хищения бюджетных средств выявили в одном из детских садов Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудниками территориального департамента в рамках проекта "Qamqor", направленного не только на выявление экономических правонарушений, но и на устранение слабых точек в системе защиты прав детей, выявлен факт хищения денежных средств работником детского сада "Акбота" отдела образования Сарысуского района Жамбылской области.

Следствием установлено, что ответственный сотрудник по бюджету Абибуллаев, используя служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил 54 миллиона тенге.

Абибуллаева осудили на 6 лет лишения свободы. Сумма ущерба частично погашена. Он выплатил 18 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948693-54-mln-tenge-perevel-na-svoy-schet-sotrudnik-detskogo-sada-v-zhambylskoy-oblasti/