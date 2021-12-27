Дело о покушении на изнасилование в поезде расследуют в Семее

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В Восточном Казахстане расследуется уголовное дело по факту покушения на изнасилование в поезде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования линейного отдела полиции на станции Семей по ч. 3 ст. 24 и по ч. 1 ст. 120 УК РК (покушение на изнасилование). В настоящее время проводится расследование", – сообщили в транспортной полиции.

В случае, если сам факт будет подтвержден и вину подозреваемого докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Иная информация по этому делу, как отметили в ДП на транспорте, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948622-delo-o-pokushenii-na-iznasilovanie-v-poezde-rassleduyut-v-semee/