Суд в России вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Нескольким обвиняемым были вынесены приговоры по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

Как гласят данные следствия, в 2013-2014 годах совладелец печально известного торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский дал взятку в размере семь миллионов рублей бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду, а также Никите Чередниченко.

Последний являлся гендиректором компании "ИСК Ресурс", которая занималась реконструкцией торгового центра.

Дача взятки позволила Вишневскому начать реконструцию здания без разрешения на строительство, нарушив утвержденный проект. Согласно последнему, на всех этажах должны были установить автоматические системы пожаротушения, чего не было сделано.

Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 70,5 миллиона рублей с лишением права на 11 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях.

Комкову приговорили к 18 годам колонии и обязали выплатить 80 млн рублей. Ее сына Эдуарда - к 10 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 70 млн рублей с лишением права на восемь лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях.

Заместителя Комковой Светлану Шенгерей признали виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел в марте 2018 года. Погибли 60 человек, большая часть из них - дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948404-sud-v-rossii-vynes-prigovory-po-delu-o-pozhare-v-zimney-vishne/