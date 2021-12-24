Водителя, сбившего насмерть человека в Тобыле, освободили по амнистии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ноябре Костанайский районный суд приговорил жителя региона к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП, которое произошло в конце июля, передает alau.kz.

Помимо тюремного срока, мужчину лишили водительских прав на 5 лет.

ДТП произошло в городе Тобыл. Водитель за рулем Audi 89 сбил переходившего дорогу пешехода, который позже скончался в больнице.

В областном суде уточнили, что с осужденного также взыскали компенсацию морального вреда (2 млн тенге) и материальный ущерб (1 037 493 тенге).

Мужчина после этого подал апелляцию, в которой попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Судебная коллегия приняла решение применить к осужденному амнистию в связи с 30-летием независимости Казахстана. Таким образом его освободили от тюремного срока. 5-летний запрет на управление транспортом был оставлен в силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948352-voditelya-sbivshego-nasmert-cheloveka-v-tobyle-osvobodili-po-amnistii/