Криминальный дуэт обманул казахстанцев на 17 млн тенге

Иллюстративное фото: pexels.com

С начала года в управление полиции Караганды стали поступать заявления от жителей, ставших жертвами неких интернет-мошенников. Ущерб от их противоправной деятельности оценивается в сумму около 17 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Злоумышленники, используя информационную систему, через микрокредитные организации оформили на людей займы от 105 до 140 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин в возрасте 26 лет. Они являются жителями Шымкента.

Используя банковские карты подставных лиц, дуэт аферистов нанес ущерб на около 17 млн тенге. При этом действовали они по всему Казахстану.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к 150 фактам интернет-мошенничества. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК. Ведется расследование. С санкции суда оба арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948189-kriminalnyy-duet-obmanul-kazahstantsev-na-17-mln-tenge/