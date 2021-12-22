Мужчина бросил семью, сошелся с другой женщиной и забил ее до смерти в Шымкенте

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В Шымкенте осужден 34-летний мужчина, обвиняемый в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

Как указывается в материалах дела, уроженец Южного Казахстана 1987 года рождения, оставив свою семью, сошелся с другой женщиной.

Вместе они устроились на работу на пригородной ферме, где жили около года. Однако затем пара решила устроить себе отпуск. Получив расчет, поехали отдыхать в Шымкент.

Здесь они арендовали квартиру, закупили продукты, спиртное и устроили праздник. Однако в ходе веселья между возлюбленными произошло недопонимание, переросшее в открытый конфликт.

В результате мужчина жестоко избил свою подругу, которая без сознания упала на пол. Сам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому положил девушку на кровать, а сам отправился спать на диван.

По его словам, ночью он просыпался и подходил к возлюбленной, даже укрывал ее одеялом. Был уверен, что она безмятежно спит. Однако утром, пощупав женщину, он с ужасом обнаружил, что она абсолютно холодная и признаков жизни уже не подает.

Судебно-медицинская экспертиза определила у погибшей множественные повреждения внутренних органов, относящихся к категории тяжкого вреда здоровью, что и послужило причиной смерти.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаивался, просил о снисхождении.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам заключения. Приговор еще может быть обжалован сторонами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948007-muzhchina-brosil-semyu-soshelsya-s-drugoy-zhenschinoy-i-zabil-ee-do-smerti-v-shymkente/