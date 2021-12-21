Охранники оторвали руки: один из фигурантов громкого дела попал под амнистию в Уральске

Вынесение приговора в суде первой инстанции. Фото: NUR.KZ

Апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда изменила приговор по делу осужденных охранников частного агентства, которых признали виновными в убийстве мужчины. Один из фигурантов амнистирован, передает корреспондент NUR.KZ.

Абуталип Коныскали был признан виновным судом первой инстанции по статье "Превышение полномочий" и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

"Приговор в отношении Коныскали изменить. Освободить его от отбытия основного наказания на основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан". Освободить Абуталипа Коныскали из-под стражи немедленно. Приговор в отношении Аяна Кафизова и Абзала Адилова оставить без изменений", - зачитал постановление судья.

В апелляционной судебной коллегии отметили, что полный текст документа будет оглашен 24 декабря. Его можно будет обжаловать в кассационном порядке.

Напомним, двое сотрудников частного охранного агентства "Сова" признаны виновными в убийстве 32-летнего Куаныша Ахметова. Мужчина ушел на новогодний корпоратив и не вернулся. Сначала его забрали полицейские из ресторана и отвезли на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер.

Там житель Уральска вступил в конфликт с сотрудниками учреждения, они вызвали охрану. Мужчину избили. Когда он попытался скрыться, охранники догнали его возле автозаправочной станции, стащили с забора из профлиста, на который он залез. Из-за этого у Куаныша Ахметова оказались перерезанными артерии на руках. Он умер от большой кровопотери.

В итоге Абзала Адилова и Аяна Кафизова приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947815-ohranniki-otorvali-ruki-odin-iz-figurantov-gromkogo-dela-popal-pod-amnistiyu-v-uralske/