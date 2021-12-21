Вынесен приговор по делу о продаже казахстанок в сексуальное рабство в Бахрейн

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Председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Абсаттар Шахидинов сегодня огласил приговор 16 обвиняемым по делу о международной торговле женщинами для сексуальной эксплуатации, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых оказались 16 человек: 12 женщин и 4 мужчин. При этом главным фигурантом была женщина 1985 года рождения.

Ей предъявлялись обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РК, включая руководство и участие в транснациональной преступной группе, торговле людьми и несовершеннолетними, умышленное незаконное пересечение границы, выписка фиктивных счетов-фактур и др.

Аналогичные обвинения предъявлялись и остальным соучастникам.

Суд с учетом всех обстоятельств дела пришел к выводу, что вина подсудимых доказана. Руководительница незаконного бизнеса окончательно приговорена к лишению свободы на срок в 14 лет.

Четверо наиболее активных соучастника получили по 12 лет тюрьмы, остальные - от 6 до 11 лет. Двоим назначен срок в 1 год и 3 месяца.

Адвокаты осужденных уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, в прошлом году была выявлена международная преступная сеть, занимавшаяся поставкой девушек из Казахстана в притоны Бахрейна. Преимущественно группировка действовала в Туркестанской области и Шымкенте. В общей сложности в деле фигурируют 35 пострадавших женщин. Суд над 16 обвиняемыми начался в мае 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947810-vynesen-prigovor-po-delu-o-prodazhe-kazahstanok-v-seksualnoe-rabstvo-v-bahreyn/