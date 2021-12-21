Нападение на мужчину в Алматы попало на видео

Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Сети распространилось видео с кадрами нападения на мужчину. Автор утверждает, что инцидент произошел в Алматы, а жертвой нападавших стал иностранец.

Ролик появился в Telegram-канале kris_p_almaty_official. В описании сказано, что нападение произошло 15 декабря текущего года днем в районе пересечения улиц Толе би и Чокина.

Авто утверждает, что двое напали на иностранного гражданина.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту в органы внутренних дел никто не обращался.

Отмечается, что тем не менее, сотрудниками УП Алмалинского района начаты проверочные мероприятия. Устанавливается личность потерпевшего, обстоятельства произошедшего с дальнейшим принятием необходимых мер в соответствии с законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947736-napadenie-na-muzhchinu-v-almaty-popalo-na-video/