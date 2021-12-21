Вскрыли гараж, но угнать не успели: группу мужчин задержали на месте преступления в Караганде

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Группу мужчин, которых подозревают в покушении на кражу, задержали стражи порядка в Караганде. Их застали на месте преступления, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В минувшую пятницу патрульные полицейские задержали троих мужчин в одном из гаражных массивов. Во время объезда внимание стражей порядка привлекли неизвестные, которые суетились возле одного из гаражей.

Подозрительных лиц задержали. Ими оказались трое мужчин в возрасте 27-42 лет. Они признались, что намеривались похитить автомобиль, чтобы после разобрать и сдать его на металлолом. Задержанные успели вскрыть гараж.

По данному факту было начато уголовное дело по статье 24-188 УК РК. Стражи порядка устанавливают личность владельца машины и гаража.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947733-vskryli-garazh-no-ugnat-ne-uspeli-muzhchin-zaderzhali-na-meste-prestupleniya-v-karagande/