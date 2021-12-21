Хотел доехать до Шымкента: предполагаемого автоугонщика задержали полицейские

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Стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля марки "ВАЗ", сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

С заявлением об угоне в Сарыагашский РОП обратился потерпевший. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 УК РК.

Стражи порядка опросили соседей и очевидцев. Вскоре в Шымкенте был задержан подозреваемый в этом преступлении.

Угнанный автомобиль. Фото: Polisia.kz

В полиции выяснили, что мужчина угнал авто, чтобы добраться из Сарыагаша в Шымкент. Однако осуществить задуманное не удалось, так как автомобиль сломался в пути. Как отметили стражи порядка, мужчина бросил его на одной из улиц города.

Машину вернули владельцу. В отношении подозреваемого проводят досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947709-hotel-doehat-do-shymkenta-predpolagaemogo-avtougonschika-zaderzhali-politseyskie/