Жителю Кокшетау угрожали и вымогали деньги

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кокшетау задержали подозреваемого в вымогательстве. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В правоохранительные органы обратился житель Кокшетау. Он рассказал, что с июня 2021 года малознакомый мужчина угрожает ему и вымогает 300 тысяч тенге. Устав от этого, потерпевший решил пойти в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили 23-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.2 УК РК (Вымогательство). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947661-zhitelyu-kokshetau-ugrozhali-i-vymogali-dengi/