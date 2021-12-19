Задержанный после очной ставки спрыгнул с лестницы в здании полиции в Шымкенте

Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и мошенничестве, попытался скрыться от полицейских и спрыгнул с лестницы, сообщается в официальном Facebook ДП Шымкента.
Инцидент произошел накануне. Сообщается, что задержанного доставили в УП Аль-Фарабийского района.
Мужчина проходил по делу о мошенничестве. Подчеркивается, что ранее постановлением Аль-Фарабийского районного суда он был объявлен в розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в отношении данного гражданина велось расследование по факту изнасилования.
В полиции сообщили, что подозреваемый после очной ставки с потерпевшей по делу об изнасиловании предпринял попытку бегства.
Мужчина перепрыгнул через перила лестницы и упал на перекрытие кладового помещения.
Подозреваемого после падения осмотрели медики. Они не выявили никаких повреждений.
Сообщается, что на основании постановления суда, мужчину водворили в ИВС. Иная информация, как отметили в ДП, не подлежит распространению, согласно уголовно-процессуальному законодательству Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947408-zaderzhannyy-posle-ochnoy-stavki-sprygnul-s-lestnitsy-v-zdanii-politsii-v-shymkente/