Задержанный после очной ставки спрыгнул с лестницы в здании полиции в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и мошенничестве, попытался скрыться от полицейских и спрыгнул с лестницы, сообщается

Инцидент произошел накануне. Сообщается, что задержанного доставили в УП Аль-Фарабийского района.

Мужчина проходил по делу о мошенничестве. Подчеркивается, что ранее постановлением Аль-Фарабийского районного суда он был объявлен в розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в отношении данного гражданина велось расследование по факту изнасилования.

В полиции сообщили, что подозреваемый после очной ставки с потерпевшей по делу об изнасиловании предпринял попытку бегства.

Мужчина перепрыгнул через перила лестницы и упал на перекрытие кладового помещения.

Подозреваемого после падения осмотрели медики. Они не выявили никаких повреждений.

Сообщается, что на основании постановления суда, мужчину водворили в ИВС. Иная информация, как отметили в ДП, не подлежит распространению, согласно уголовно-процессуальному законодательству Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947408-zaderzhannyy-posle-ochnoy-stavki-sprygnul-s-lestnitsy-v-zdanii-politsii-v-shymkente/